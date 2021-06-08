Европарламентарии требуют от Армении раскрыть минные карты

Для успешного разминирования территорий Азербайджана Армения должна взять на себя обязательство об обмене информацией. Об этом говорится в совместном заявлении главы делегации по отношениям с Южным Кавказом, депутата Европарламента Марины Кальюранд, постоянного докладчика по вопросам Армении, депутата Европарламента Андрея Ковачева и докладчика по Азербайджану, депутата Европарламента Желяны Зовко.

«Мы опечалены гибелью мирных жителей Азербайджана, в том числе двоих журналистов, в результате подрыва на мине в Кельбаджарском районе. К сожалению, это только последние из числа жертв наземных мин в контексте армяно-азербайджанского конфликта», – говорится в заявлении.

В заявлении также подчеркивается, что стороны должны стремиться к сотрудничеству и обмену доступной информацией, чтобы предотвратить трагедии в будущем.