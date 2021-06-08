Мраморное море начали очищать от слизи фото
В Турции начали очищать Мраморное море от растительной слизи, угрожающей морской жизни и рыболовству. Об этом сообщает Reuters.
Министр окружающей среды Турции Мурат Курум сообщил, что Мраморное море планируют объявить заповедной зоной. По его словам, Турция теперь будет очищать сточные воды особо тщательно и планирует снизить уровень азота в акватории на 40%.
"Сегодня мы начинаем очистку как на суше, так и на море в 15 точках. Мы полны решимости спасти Мраморное море, и мы спасем его", - заявил Мурат Курум, добавив, что сейчас для очистки морской поверхности и установки барьеров задействовано 25 суден. 18 других кораблей работают над предотвращением распространения слизи.