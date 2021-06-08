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Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова встретилась сегодня с прибывшим в Азербайджан с официальным визитом председателем Палаты народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины Бакиром Изетбеговичем. Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, сначала гостя ознакомили с условиями, созданными в административном здании парламента Азербайджана. Затем прошла встреча с участием обеих сторон.

Сахиба Гафарова рассказала о развитии связей между Азербайджаном и Боснией и Герцеговиной, о том, что отношения опираются на принципы дружбы и взаимоуважения, и что визит Бакира Изетбеговича послужит продвижению отношений между странами. Существующая между странами договорно-правовая база создаёт хорошие возможности для расширения сотрудничества, в частности, реализованные в гуманитарной области проекты генерируют стимулы для развития дружеских связей двух народов, продолжила Сахиба Гафарова, особо подчеркнув деятельность Фонда Гейдара Алиева в этой сфере. Председатель Милли Меджлиса упомянула документ касательно агрессии Армении против Азербайджана и о признании Ходжалинского геноцида, принятый Палатой народов Парламентской ассамблеи Боснии и Герцеговины несколько лет назад и выразивший признание и уважение к суверенитету и территориальной целостности Азербайджана. По ее словам, принятие этого справедливого документа получило высокую оценку в нашей стране.

Информируя гостя о победе, одержанной Азербайджаном в 44-дневной Отечественной войне, спикер отметила, что руководство Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева и отвага нашей победоносной армии положили конец 30-летней армянской оккупации. Кроме того, Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение четырех резолюций Совета Безопасности ООН, касающихся этого конфликта, восстановив свою территориальную целостность. Сегодня конфликт между Арменией и Азербайджаном уже является историей, а Азербайджан начал работы по восстановлению и отстройке своих освобождённых территорий, подчеркнула Сахиба Гафарова. «За 30 лет оккупации Армения уничтожила наши города и сёла, истребила памятники истории и культуры, разграбила национальные богатства, осквернила наши религиозные памятники и мечети. Инфраструктура тех районов полностью разрушена. Армения и поныне не оставляет провокационные намерения. Множество наших военнослужащих и гражданских лиц подорвались на установленных армянской стороной в освобождённых районах минах уже после окончания войны. Армения отказывается передать Азербайджану карты минных полей вопреки неоднократным призывам Азербайджана. Таким образом, Армения нарушает международные гуманитарные законы и продолжает совершать военные преступления. Трое занятых исполнением своих служебных обязанностей азербайджанцев погибли, подорвавшись на мине 4 июня, двое из них были журналистами. Армения прибегает к провокациям и в вопросе делимитации границ. Грубо нарушаются положения Трёхстороннего заявления от 10 ноября 2020 года: Армения продолжает засылать на наши освобождённые земли группы террористов и делает попытки представить террористов, задержанных на азербайджанской стороне после даты подписания этого заявления, «военнопленными», – сказала Сахиба Гафарова. Сахиба Гафарова проинформировала гостя и о реализованных по инициативе Азербайджана энергетических проектах, их большом значении в обеспечении энергобезопасности Европы, политике мультикультурализма нашей страны и других вопросах.