Зеленский на передовой в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в среду, 9 июня, посетил позиции украинских военнослужащих в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба главы украинского государства.

"В ходе рабочей поездки на Донетчину президент посетил передний край обороны, где в последнее время происходят вражеские обстрелы. Украинские позиции, на которых побывал глава государства, расположены в 700 метрах от противника", - говорится в сообщении, которое цитирует украинское издание Корреспондент.net.

Президент Украины встретился с военными и ознакомился с оперативной обстановкой на фронте. "Мы видим, и военные отмечают уменьшение количества выстрелов – оно значительно снизилось за последние 7-10 дней. Однако есть провокации, и, к сожалению, бывают боевые потери. Тем не менее, слава Богу, что сейчас гремит гром, а не выстрелы", - сказал Зеленский.

Он отметил, что украинские бойцы хорошо вооружены и обеспечены всем необходимым.

"Посещение наших защитников – это всегда для меня честь. Я заряжаюсь и вдохновляюсь их героизмом. Поэтому приезжаю с радостью, с гордостью", - подчеркнул Зеленский.