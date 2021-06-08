Путин назвал санкции против "Северного потока-2" бессмысленными

Для США было просто бессмысленно вводить новые санкции против "Северного потока-2", потому что первая нитка трубопровода уже достроена, заявил президент России Владимир Путин в интервью, показанном в среду в эфире телеканала "Россия-24".

Глава российского государства отметил, что все, что делалось США в отношении "Северного потока -2", было выгодно только им: "Только что еще более-менее разобрались с "Северным потоком-2", а ведь все, что делалось до сих пор, явно противоречило интересам европейских стран, Федеративной Республики Германии, делали Штаты, потому что им так выгодно".

По мнению российского лидера, в последнее время "уже было бессмысленно сопротивляться и вводить санкции": "Потому что мы его уже достроили, первая нитка готова".