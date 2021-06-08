США закупят и передадут другим странам 500 млн доз вакцины Pfizer

Администрация президента США Джо Байдена закупит 500 млн доз вакцины от коронавируса производства американской компании Pfizer и пожертвует их другим странам. Об этом сообщила газета Washington Post.

По данным ее источников, об этом решении американский лидер объявит на текущей неделе на саммите Группы семи в Великобритании.

Ранее, перед своим вылетом в Европу, Байден заявил журналистам, что в ходе поездки объявит о стратегии США по вакцинации для мира.