В Азербайджане авиапассажирам разрешили провозить ручную кладь
В Азербайджане отменен запрет на провоз ручной клади в самолете. Это отражено в поправках, внесенных Кабинетом министров во «Временные правила организации полетов и перевозок воздушным транспортом в Азербайджанской Республике в период пандемии коронавируса (COVID-19)».
Согласно действующему решению, провоз ручной клади на всех рейсах авиакомпаний был запрещен. По правилам авиакомпании, в качестве ручной клади разрешалось провозить только следующие личные вещи: женскую сумочку или мужской портфель; фото/видеокамеру размером не более 30х35х10 см; сумку для портативного компьютера (сумки необходимо использовать только по прямому назначению); верхнюю одежду, пальто или плащ, костюм с пуговицами (использовать только по прямому назначению); букет цветов; детское питание и детскую кроватку во время полета с детьми; зонтик; газеты, журналы и другие материалы для чтения во время полета.
Перевозка домашних животных разрешена с соблюдением соответствующих правил, регулирующих транспортировку домашних животных.
Согласно поправке, ограничения сняты и провоз ручной клади разрешен.