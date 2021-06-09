В Израиле нашли тысячелетнее куриное яйцо

Целое куриное яйцо возрастом порядка 1 тысячи лет обнаружено в ходе раскопок в израильском городе Явне к югу от Тель-Авива, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Управление древностей Израиля.

«Фрагменты яичной скорлупы находили и ранее, например, в Граде Давида, в Кейсарии и Аполлонии, но из-за хрупкости яичной скорлупы почти не сохранились целые куриные яйца. Даже на мировом уровне это чрезвычайно редкая находка», - сказал доктор Ли Перри-Галь.

По словам археолога Аллы Нагорской, яйцо сохранилось, так как находилось в колодце с нечистотами.

Управление древностей Израиля, добавляет, что узнать, как яйцо оказалось в колодце, не удастся. При этом в колодце также были найдены три костяные куклы исламского периода, использовавшиеся в качестве игрушек около 1 тысячи лет назад.