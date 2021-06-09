Путин: президентам России и Украины "всегда есть о чем поговорить"

Он отметил, что главам двух соседних стран "всегда есть о чем поговорить": "Это, конечно, важный аспект ситуации в мире, международная безопасность для всех, в том числе и для России и Украины. Но мне думается, что в наших двусторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом", передает ТАСС.

Проблемы двусторонних отношений России и Украины должны быть главной темой для разговора в случае встречи президентов двух стран, заявил российский лидер Владимир Путин в интервью, показанном в эфире телеканала "Россия-24".

Говоря о взаимоотношениях Киева и Донбасса, президент России указал: "Это не наша, не моя прихоть, чтобы киевские власти разговаривали с людьми Донбасса. Так прописано в минских соглашениях, и под ними стоят подписи непризнанных республик - ЛНР и ДНР. Более того, тогдашний президент Украины Петр Порошенко настаивал, чтобы были поставлены подписи руководителей этих двух непризнанных республик".

Путин отметил, что руководители ЛНР и ДНР не хотели ставить свои подписи под упомянутыми договоренностями: "Нам пришлось провести с ними достаточно большую работу, и мы убедили их в том, что это целесообразно, это нужно сделать".

Глава российского государства напомнил, что впоследствии главу ДНР Александра Захарченко убили: "Убили человека.... И тишина! Тут же об этом никто не вспоминает".