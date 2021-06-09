Российский военный погиб при подрыве бронеавтомобиля в Сирии
В результате подрыва бронеавтомобиля в Сирии один российский военный погиб, трое пострадали, сообщает Минобороны России.
Жизни пострадавших находятся вне опасности. Подрыв бронеавтомобиля произошел при проверке маршрута патрулирования российской военной полиции в сирийской провинции Хасеке, передает РИА Новости.
Сработало неустановленное взрывное устройство. Российский военнослужащий «скончался от полученных травм», сообщает ведомство. Еще трое военных были госпитализированы, «им оказана необходимая медицинская помощь». Минобороны сообщило, что «окажет семье погибшего военнослужащего всю необходимую помощь и поддержку», передает ТАСС.