Скандал в США: богатые не платят наш комментарий

Леонид Швец, автор haqqin.az

Обнародованная американским сайтом журналистских расследований ProPublica информация дважды скандальна. Во-первых, потому что достоянием публики и ProPublica стали строго засекреченные данные, имеющиеся в распоряжении Налоговой службы США. Эта утечка сама по себе чрезвычайное происшествие. А во-вторых, выяснилось, что самые богатые американцы, они же по совместительству одни из самых богатых людей планеты, практически не платят налогов.

самые богатые американцы, они же по совместительству одни из самых богатых людей планеты, практически не платят налогов

Нет, безусловно, совсем не платить нельзя, и абсолютные цифры выплаченного поражают. Так, двадцать пять ведущих богачей с 2014 по 2018 годы заплатили в казну 13,6 миллиарда долларов – сумасшедшую сумму. Если не обращать внимания, что их суммарное состояние за этот период выросло больше, чем на 400 миллиардов. То есть государству досталось лишь 3,4%.

С подоходным налогом тоже у миллиардеров не складывалось. Глава Amazon Джефф Безос вообще не платил его в 2007 и 2011 годах. Более того, в 2011 году, когда его состояние оценивалось в 18 миллиардов, он даже получил налоговый кредит в четыре тысячи долларов на своих детей. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ничего не платил в 2018 году. Были годы, когда уплаченный налог был меньше процента. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, когда его состояние выросло на 24,3 миллиарда, заплатил только 23,7 миллиона налога – 0,10%. Годами не платил налоги финансист Джордж Сорос.

Для сравнения: среднее американское домохозяйство платит 14% федеральных налогов. Для налогоплательщиков без семьи с доходом больше 523 600 долларов ставка составляет 37%.

годами не платил налоги и финансист Джордж Сорос.

Самое интересное, что при этом никакие законы знаменитыми миллиардерами нарушены не были. Пока растут в цене акции компаний, а с их ростом и состояние владельцев, никакие выплаты налоговому ведомству не предусмотрены. Налогом облагается лишь доход от продажи акций. Кроме того, самых богатых людей обслуживают самые ушлые юридические команды и лучшие специалисты по оптимизации налогов. У людей победнее просто нет таких денег, чтобы получать соответствующие услуги.

Опубликованные данные подливают масла в огонь внутриамериканской дискуссии о необходимости более справедливой налоговой системы. На этих требованиях справедливости росла популярность кандидатов в президенты сенаторов Берни Сандерса и Элизабет Уоррен, которых по американским меркам считают леваками. Те предлагали, в частности, обложить совокупные богатства сверхбогатых трехпроцентным налогом, но шансов на принятие такого закона все еще нет. Америка пока не готова двинуться по европейскому пути большего равенства. Но уже о этом задумывается.