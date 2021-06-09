Обнародованная американским сайтом журналистских расследований ProPublica информация дважды скандальна. Во-первых, потому что достоянием публики и ProPublica стали строго засекреченные данные, имеющиеся в распоряжении Налоговой службы США. Эта утечка сама по себе чрезвычайное происшествие. А во-вторых, выяснилось, что самые богатые американцы, они же по совместительству одни из самых богатых людей планеты, практически не платят налогов.

Нет, безусловно, совсем не платить нельзя, и абсолютные цифры выплаченного поражают. Так, двадцать пять ведущих богачей с 2014 по 2018 годы заплатили в казну 13,6 миллиарда долларов – сумасшедшую сумму. Если не обращать внимания, что их суммарное состояние за этот период выросло больше, чем на 400 миллиардов. То есть государству досталось лишь 3,4%.

С подоходным налогом тоже у миллиардеров не складывалось. Глава Amazon Джефф Безос вообще не платил его в 2007 и 2011 годах. Более того, в 2011 году, когда его состояние оценивалось в 18 миллиардов, он даже получил налоговый кредит в четыре тысячи долларов на своих детей. Основатель Tesla и SpaceX Илон Маск ничего не платил в 2018 году. Были годы, когда уплаченный налог был меньше процента. Глава Berkshire Hathaway Уоррен Баффет, когда его состояние выросло на 24,3 миллиарда, заплатил только 23,7 миллиона налога – 0,10%. Годами не платил налоги финансист Джордж Сорос.

Для сравнения: среднее американское домохозяйство платит 14% федеральных налогов. Для налогоплательщиков без семьи с доходом больше 523 600 долларов ставка составляет 37%.