Байден “швырнул Камалу под автобус” об итогах провального визита вице-президента США
Зарубежная поездка вице-президента США Камалы Харрис в Гватемалу и Мексику не задалась с самого начала. Самолет, взлетевший с правительственной военно-воздушной базы Эндрюс, вынужден был вернуться из-за технической неисправности. Плохая примета, как известно, и прогноз на неудачу полностью подтвердился: на латиноамериканском континенте ее ждал холодный прием.
Предметом острых расхождений стала иммиграционная политика новой американской администрации. Накануне визита Харрис в Гватемалу ее президент Алехандро Джаматтеи открыто раскритиковал команду президента Байдена за то, что она и во время избирательной компании, и после нее стимулировала приток иммигрантов из Центральной Америки и Мексики в США. А теперь в Гватемале Камала Харрис выступила с прямо противоположным лозунгом. «Не приходите к нам, - сказала она гватемальцам. - Если вы придете к нашей границе, мы повернем вас всех обратно».
А ведь в течение долгого времени южные соседи США слышали от демократов совсем другое. Почти половине из тех, кто пришел на границу, американские власти прежде говорили: «Добро пожаловать!» поскольку этим лицам было предоставлено официальное право просить о своем пребывании на американской территории в судах США.
Более того, спор о причинах резко возросшей нелегальной иммиграции между Харрис и лидерами двух стран принял концептуальный характер. Если последние считают виновником Байдена, который резко отменил все иммиграционные ограничения, принятые Дональдом Трампом, то вице-президент США убеждена, что истинными причинами были... глобальное потепление климата и коронавирус.
В результате в Гватемале Харрис фактически освистали. В Мексике, хотя до свиста не дошло, общение с президентом Лопесом Обрадором тоже прошло без понимания.
Критика Камалы Харрис продолжилась и после ее возвращения в США. Ведущий телеканала NBC Лестер Холт поинтересовался у нее, когда же она, наконец, посетит границу США с Мексикой, через которую ежедневно перебираются сотни нелегальных иммигрантов. Этот вопрос уже задавался ей неоднократно после того, как в марте Байден назначил ее главной ответственной за разрешение острейшего миграционного кризиса, но на границе она так и не побывала.
«Я также еще не ездила в Европу, не понимаю, что вы хотите меня спросить», - с улыбкой отреагировала Харрис. Мнение ведущих СМИ было единодушным: проблема иммиграции далеко не шуточная и поводов для улыбок никаких не дает.
В вице-президента Камалу Харрис в последнее время кидают камни все, кто может. Прореспубликанская телекомпания Fox ежедневно, как говорят в Америке, «поджаривает» ее за отказ проводить пресс-конференции и выступать с речами, а если она их и дает, то это вызывает лишь шквал критики. Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли называет Харрис «непрофессиональной и непригодной» (к занимаемому посту).
Былая эйфория у демократов по поводу того, что впервые в стране вице-президентом была избрана женщина, да к тому же еще темнокожая избраница прошла. Сейчас журнал National Review публикует статью под заголовком «У демократов с Камалой Харрис проблема».
И тут возникают два традиционных вопроса: «Кто виноват?» и «Что делать?»
Как уже писал haqqin.az, Байден, возможно, намеренно поручил Харрис заведомо невыполнимую миссию — решить миграционную проблему, с которой не мог справиться до этого ни один президент США. Как пишет газета New York Post, президент «швырнул Харрис под автобус».
Какова была задумка Байдена остается загадкой. Может быть, он заранее попытался лишить Харрис ореола «супергероини», чтобы никто не подумал, что он сам «хромая утка»?
Как бы то ни было, в свете того, что первый президентский срок Байдена по возрасту может оказаться последним, перспективы смены хозяина Белого дома на хозяйку становится весьма туманными.
«Харрис не сможет победить», - категорически утверждает известный колумнист New York Times Фрэнк Бруни. И добавляет к тому, что он знает многих демократов, которые «полагают, что она не победит ни в 2024, ни в 2028 году не потому, что ее обложили со всех сторон республиканцы, а потому, что у нее никогда не было достаточной популярности у избирателей в национальном масштабе».
Так что, как мы видим, у вице-президента Харрис проблемы не только с Гватемалой, но и с соратниками по партии. Что из этого следует пока непонятно. Процесс подготовки нужного лидера весьма долгий и, как показывает опыт, в Америке с ним далеко не всегда справляются.