Евгений Бай, спецкор haqqin.az, Вашингтон 9 июня 2021, 23:29

Зарубежная поездка вице-президента США Камалы Харрис в Гватемалу и Мексику не задалась с самого начала. Самолет, взлетевший с правительственной военно-воздушной базы Эндрюс, вынужден был вернуться из-за технической неисправности. Плохая примета, как известно, и прогноз на неудачу полностью подтвердился: на латиноамериканском континенте ее ждал холодный прием.

Предметом острых расхождений стала иммиграционная политика новой американской администрации. Накануне визита Харрис в Гватемалу ее президент Алехандро Джаматтеи открыто раскритиковал команду президента Байдена за то, что она и во время избирательной компании, и после нее стимулировала приток иммигрантов из Центральной Америки и Мексики в США. А теперь в Гватемале Камала Харрис выступила с прямо противоположным лозунгом. «Не приходите к нам, - сказала она гватемальцам. - Если вы придете к нашей границе, мы повернем вас всех обратно». А ведь в течение долгого времени южные соседи США слышали от демократов совсем другое. Почти половине из тех, кто пришел на границу, американские власти прежде говорили: «Добро пожаловать!» поскольку этим лицам было предоставлено официальное право просить о своем пребывании на американской территории в судах США. Более того, спор о причинах резко возросшей нелегальной иммиграции между Харрис и лидерами двух стран принял концептуальный характер. Если последние считают виновником Байдена, который резко отменил все иммиграционные ограничения, принятые Дональдом Трампом, то вице-президент США убеждена, что истинными причинами были... глобальное потепление климата и коронавирус.

В результате в Гватемале Харрис фактически освистали. В Мексике, хотя до свиста не дошло, общение с президентом Лопесом Обрадором тоже прошло без понимания. Критика Камалы Харрис продолжилась и после ее возвращения в США. Ведущий телеканала NBC Лестер Холт поинтересовался у нее, когда же она, наконец, посетит границу США с Мексикой, через которую ежедневно перебираются сотни нелегальных иммигрантов. Этот вопрос уже задавался ей неоднократно после того, как в марте Байден назначил ее главной ответственной за разрешение острейшего миграционного кризиса, но на границе она так и не побывала. «Я также еще не ездила в Европу, не понимаю, что вы хотите меня спросить», - с улыбкой отреагировала Харрис. Мнение ведущих СМИ было единодушным: проблема иммиграции далеко не шуточная и поводов для улыбок никаких не дает. В вице-президента Камалу Харрис в последнее время кидают камни все, кто может. Прореспубликанская телекомпания Fox ежедневно, как говорят в Америке, «поджаривает» ее за отказ проводить пресс-конференции и выступать с речами, а если она их и дает, то это вызывает лишь шквал критики. Бывший постоянный представитель США в ООН Никки Хейли называет Харрис «непрофессиональной и непригодной» (к занимаемому посту).