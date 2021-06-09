Сторонники Пашиняна и Кочаряна устроили стычку в Гюмри

В армянском Гюмри произошла стычка между сторонниками и.о. премьер-министра Никола Пашиняна и экс-президента Роберта Кочаряна во время предвыборной кампании партии "Гражданский договор", сообщает Sputnik Армения.

Ранее армянские СМИ писали, что Никол Пашинян и его сторонники отправились в Гюмри в рамках предвыборной кампании.

После митинга на площади Вардананц Пашинян и его сторонники провели шествие в центре города. Стычка и словесная перепалка началась в тот момент, когда сторонники Пашиняна проходили около штаба блока "Айастан".

Один из координаторов блока "Айастан" в Ширакской области Карапет Погосян утверждает, что первыми начали сторонники армянского премьера.