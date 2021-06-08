Представители тюркоязычных стран собрались в Баку

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В Баку был проведен симпозиум, посвящённый 30-летию независимости тюркоязычных государств, победе Азербайджана во Второй Карабахской войне и 100-летию Великого национального собрания Турции. Мероприятие под названием «Вчерашний, сегодняшний и завтрашний дни Тюркского мира» было организовано совместно ТЮРКПА, Милли Меджлисом и Центром Ататюрка в Азербайджане.

Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, руководитель Центра Ататюрка в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, открыв собрание, упомянул о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании возглавляемой им организации, рассказал о наследии Ататюрка, работе, выполняемой для изучения и популяризации тюркской истории и культуры. Генеральный секретарь ТЮРКПА Алтынбек Мамаюсупов поблагодарил председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа за поддержку в проведении данного мероприятия. Он сказал, что этот симпозиум организован для укрепления братских уз между тюркоязычными народами посредством мероприятий, посвящённых истории, культуре, месту тюркоязычных народов в мире, а также чтобы открыть путь к дальнейшему развитию международных связей. Победа, одержанная Азербайджаном во Второй Карабахской войне, это победа всего тюркского мира, сказал генсек ТЮРКПА. К церемонии, открывавшей симпозиум, в режиме видеоконференции подключились генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюшен Касеинов и президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали.