Представители тюркоязычных стран собрались в Баку
В Баку был проведен симпозиум, посвящённый 30-летию независимости тюркоязычных государств, победе Азербайджана во Второй Карабахской войне и 100-летию Великого национального собрания Турции. Мероприятие под названием «Вчерашний, сегодняшний и завтрашний дни Тюркского мира» было организовано совместно ТЮРКПА, Милли Меджлисом и Центром Ататюрка в Азербайджане.
Как сообщили в отделе по связям с общественностью и прессы Милли Меджлиса, руководитель Центра Ататюрка в Азербайджане, депутат Милли Меджлиса Низами Джафаров, открыв собрание, упомянул о заслугах общенационального лидера Гейдара Алиева в создании возглавляемой им организации, рассказал о наследии Ататюрка, работе, выполняемой для изучения и популяризации тюркской истории и культуры.
Генеральный секретарь ТЮРКПА Алтынбек Мамаюсупов поблагодарил председателя Милли Меджлиса Сахибу Гафарову и председателя Великого национального собрания Турции Мустафу Шентопа за поддержку в проведении данного мероприятия. Он сказал, что этот симпозиум организован для укрепления братских уз между тюркоязычными народами посредством мероприятий, посвящённых истории, культуре, месту тюркоязычных народов в мире, а также чтобы открыть путь к дальнейшему развитию международных связей.
Победа, одержанная Азербайджаном во Второй Карабахской войне, это победа всего тюркского мира, сказал генсек ТЮРКПА.
К церемонии, открывавшей симпозиум, в режиме видеоконференции подключились генеральный секретарь ТЮРКСОЙ Дюшен Касеинов и президент Международной тюркской академии Дархан Кыдырали.
Затем были показаны видеообращения председателей парламентов Азербайджана и Турции.
В своем видеообращении председатель Милли Меджлиса и действующий председатель ТЮРКПА Сахиба Гафарова пожелала успехов столь важному мероприятию. По ее словам, предстоящий обмен мнениями будет способствовать формированию общего взгляда на вчерашний, сегодняшний и завтрашний день тюркского мира. В течение всей истории тюркоязычные народы вносили свой ценный вклад в развитие мировой цивилизации. Наши народы, расселившиеся по большой части мира, сохранили черты общей цивилизации и ещё больше обогатили объединяющие их общие ценности.
В течение 70 лет двадцатого века братская Турция была единственным независимым тюркским государством, сказала Сахиба Гафарова. Это государство было создано ценою самоотверженности в Освободительной войне, ценою великих жертв. В этой исторической победе, предопределившей судьбу турецкого народа, была и исключительная роль Великого национального собрания.
Долгие годы Турецкая Республика была центром притяжения для братских народов, живущих в разных частях света, а тридцать лет назад свою государственную независимость восстановили Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбекистан и Туркменистан.
Сахиба Гафарова подчеркнула важную роль в формировании наших народов как организованной силы такими организациями, как Совет сотрудничества тюркоязычных государств, ТЮРКСОЙ, Международная тюркская академия, Фонд тюркской культуры и наследия, Тюркский деловой совет. История богата событиями, показавшими, на что способна взаимная поддержка тюркских государств; доказательством тому служит и то, как Азербайджан при моральной и политической поддержке Турции военно-дипломатическими методами освободил свои земли от тридцатилетней армянской оккупации.
Далее она отметила, что одним из значимых итогов этой победы является историческая возможность создать прямую связь между нашими странами созданием Зангезурского коридора. Вкупе с успешно реализованными до сих пор в регионе транснациональными энергетическими и транспортными проектами, этот коридор создаст совершенно новые перспективы усиления экономического сотрудничества между тюркскими государствами.
Председатель Великого национального собрания Турции Мустафа Шентоп в своем выступлении заметил, что тюркоязычные государства отмечают 30-летие независимости и 100-летний юбилей ВНСТ с чувством гордости; гордятся они и победой Азербайджана во Второй Карабахской войне. Усиление день ото дня солидарности тюркских государств, ещё большее укрепление их рабочего единства тоже являются источником гордости, отметил Шентоп.
По окончании церемонии открытия работа симпозиума продолжилась в рамках трёх панельных сессий.