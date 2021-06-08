В Азербайджане открываются моллы, торговые центры и спортзалы

В Азербайджане с сегодняшнего дня открываются моллы, крупные торговые центры и спортзалы. Соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно решению, в Азербайджане с 10 июня возобновляется деятельность крупных торговых центров, за исключением находящихся на их территории детских, других развлекательных центров и кинотеатров.

Также возобновляется работа спортивных и оздоровительно-восстановительных объектов (без требования использовать индивидуальные средства защиты дыхательных путей).

Помимо граждан младше 18 лет, спортзалы смогут посещать лица, имеющие COVİD-паспорта, то есть те, кто прошел вакцинацию, или обладатели сертификата иммунитета от COVID-19 (заразившиеся и вылечившиеся от коронавируса).