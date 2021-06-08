Появились фото нового китайского истребителя-невидимки

Многоцелевой FC-31 впервые появился в виде масштабной модели в 2011 году. Его первый демонстрационный полет состоялся в 2012 году.

"С тех пор был подтвержден только еще один прототип, который имеет ряд улучшений по сравнению с оригиналом, в том числе аэродинамические усовершенствования. Они имеют меньшие "подрезанные" и стреловидные вертикальные хвосты, менее угловатый общий вид", - заявил источник издания.

Многие эксперты с тех пор считали, что эта модель станет основной для "расширяющегося" флота китайских авианосцев, однако, как отмечают журналисты, "адаптация современного истребителя, такого как FC-31, для авианосных операций – серьезное мероприятие". Отмечается, что истребитель может получить аэродинамические изменения, смену материалов фюзеляжа, усиление ходовой части и возможность "сложения" крыла.

В то же время информации о FC-31 "пока очень мало". "Ясно одно: армии Китая действительно нужен новый многоцелевой истребитель палубного базирования. Используемые в настоящее время J-15, которые являются производными от Су-33 советской разработки, в прошлом подвергались критике из-за их "нестабильной системы управления полетом", - добавляет издание.

В материале подчеркивается, что создание морского самолета не будет простым делом, а разработка первого истребителя в этом классе - "амбициозная задача даже для Китая".