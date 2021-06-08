В России суд признал структуры Навального экстремистскими
Московский городской суд признал Фонд борьбы с коррупцией (признан в России иностранным агентом), созданный оппозиционным политиком Алексеем Навальным, экстремистской организацией.
Росбалт пишет, что аналогичное решение принято в отношении сети штабов Навального и Фонда защиты прав граждан (признан в России иностранным агентом).
«Иск прокуратуры удовлетворен», — сказано в сообщении Мосгорсуда.
Суд также постановил, что решение о запрете деятельности ФБК и штабов Навального подлежит немедленному исполнению, сообщает «Дождь».