В Иране в разгаре предвыборная кампания намеченных на 18 июня президентских выборов. На государственном телевидении начались первые дебаты между кандидатами в президенты. Как сообщает haqqin.az, в ходе дебатов между кандидатом в президенты от консерваторов, фаворитом гонки Ибрагимом Раиси и кандидатом-реформатором, азербайджанцем по национальности Мохсуном Мехрализаде произошла полемика об азербайджанцах, проживающих в Иране.

В ходе дебатов, где обсуждались вопросы социальной и культурной сфер, Ибрагим Раиси поблагодарил иранских азербайджанцев за выраженную ими «любовь и поддержку». Он сказал, что после первых дебатов азербайджанцы из разных провинций связались с ним и поблагодарили за обещания защищать их права.

«Хочу поблагодарить всех азери, проявивших ко мне любовь и уважение, за их искренность и великодушие», - сказал Ибрагим Раиси.

Подчеркнув важность социальной справедливости, он сказал, что несправедливые и неправильные решения привели к классовому расслоению и поляризации в обществе.

«Право и закон должны быть связаны со справедливостью. Если мы всю свою энергию направим на формирование справедливости в стране, то покончим с расслоением в обществе», - заключил Раиси.

Мохсун Мехрализаде взял слово вслед за Ибрагимом Раисом и возразил своему визави, назвавшему азербайджанцев «азери».