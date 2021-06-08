Два фаворита президентских выборов в Иране схлестнулись из-за азербайджанцев наше поле зрения
В Иране в разгаре предвыборная кампания намеченных на 18 июня президентских выборов. На государственном телевидении начались первые дебаты между кандидатами в президенты. Как сообщает haqqin.az, в ходе дебатов между кандидатом в президенты от консерваторов, фаворитом гонки Ибрагимом Раиси и кандидатом-реформатором, азербайджанцем по национальности Мохсуном Мехрализаде произошла полемика об азербайджанцах, проживающих в Иране.
В ходе дебатов, где обсуждались вопросы социальной и культурной сфер, Ибрагим Раиси поблагодарил иранских азербайджанцев за выраженную ими «любовь и поддержку». Он сказал, что после первых дебатов азербайджанцы из разных провинций связались с ним и поблагодарили за обещания защищать их права.
«Хочу поблагодарить всех азери, проявивших ко мне любовь и уважение, за их искренность и великодушие», - сказал Ибрагим Раиси.
Подчеркнув важность социальной справедливости, он сказал, что несправедливые и неправильные решения привели к классовому расслоению и поляризации в обществе.
«Право и закон должны быть связаны со справедливостью. Если мы всю свою энергию направим на формирование справедливости в стране, то покончим с расслоением в обществе», - заключил Раиси.
Мохсун Мехрализаде взял слово вслед за Ибрагимом Раисом и возразил своему визави, назвавшему азербайджанцев «азери».
«Уважаемый Ибрагим Раиси, вы говорите, что говорящие по-азербайджански граждане поддерживают с вами связь и выражают свою благодарность и любовь. Я хочу внести коррективы по поводу слова «азери». Потому что в нашей стране говорят не на азери, а на тюркском языке, говорят люди, проживающие от Западного и Восточного Азербайджана до Хамадана, Занзибара, Исфахана, Ардебиля, Хорасана и Хузистана. Уважаемый Ибрагим Раиси должен быть более внимательным при использовании слова «азери», - сказал кандидат в президенты своему сопернику.
Мохсун Мехрализаде также заявил, что Иран должен вернуться к ядерной сделке с США. Он заявил, что сопротивление иранского народа нарушило планы США. Кандидат в президенты заявил, что в случае его избрания он будет более эффективно бороться с коронавирусом в Иране, и в течение трех месяцев весь иранский народ будет вакцинирован.
«Сегодня каждая вакцина против коронавируса стоит 10 долларов. Если бы Министерство здравоохранения отбросило эти мафиозные игры в сторону и позволило частному сектору завезти в страну вакцину, то народ был бы полностью привит», - сказал Мехрализаде.