Путин рассказал, что думает о вступлении Украины в НАТО

"По поводу предложения, связанного со вступлением или планом вступления для Украины в НАТО. Да, я знаю, вижу комментарии наших обозревателей, вижу реакцию наших средств массовой информации, наших политиков. Все так немножко посмеиваются над Зеленским, говорят, все это болтовня, ничего здесь не будет, и так далее. У меня другое мнение", - заявил российский лидер в интервью телеканалу "Россия-1".

Президент РФ Владимир Путин заявил, что не считает "болтовней" разговоры о вступлении Украины в НАТО, поэтому Россия соответствующим образом будет выстраивать свою безопасность.

Путин отметил, что при предыдущих двух этапах расширения НАТО на Восток все озабоченности Москвы были проигнорированы. По его словам, есть формальные ограничения на вступление Украины в НАТО, но никаких гарантий в этом вопросе нет.

Он рассказал, что не раз слышал от прежних американских лидеров, что НАТО является открытой организацией и что каждое государство имеет право на выбор пути обеспечения собственной безопасности. "Мне это было сказано неоднократно. И что, какой вывод из этого можно сделать?" - отметил российский лидер.

По словам президента РФ, расширение НАТО на Восток и приближение инфраструктуры альянса к границам РФ "имеет практическое значение для России". Он напомнил, что после вступления Польши и Румынии в НАТО американцы "легко договорились" о размещении там систем противоракетной обороны, но соответствующие пусковые установки могут быть использованы и для ударных комплексов, которые достигают центра России за 15 минут.

"Представим себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время от Харькова, скажем, и, не знаю, Днепропетровска до центральной части России, до Москвы, уменьшится до 7-10 минут", - сказал Путин и подчеркнул: "Это для нас красная линия или нет?"

По словам российского президента, страны Запада даже в период хороших отношений с Москвой наплевали на ее интересы в вопросе расширения НАТО. "Что касается расширения НАТО, приближение инфраструктуры НАТО к российским границам - чрезвычайно важная вещь для безопасности россиян и России", - отметил глава российского государства.