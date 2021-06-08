Умерла звезда фильма «Три орешка для Золушки»

В Чехии умерла 68-летняя актриса Либуше Шафранкова, звезда известного фильма "Три орешка для Золушки" 1973 года. Об этом сообщает CNN Prima News со ссылкой на ее сына, Йозефа Абрама.

Отмечается, что с 2014 года Шафранкова боролась с раком легких. Однако точная причина смерти артистки не раскрывается. Знаменитость ушла из жизни в возрасте 68 лет.

В 1973 году она снялась в фильме "Три орешка для Золушки" режиссера Вацлава Ворличека. Картина принесла актрисе всенародную любовь. На родине Шафранкова до сих пор считается яркой звездой чешского кино. Артистка также снималась в таких лентах, как "Русалочка", "Праздник подснежников", "Принц и Вечерняя Звезда" и оскароносном "Коли" 1996 года выпуска. Шафранкова перестала сниматься в новых проектах в 2014 году.