В ВОЗ заявили, что одной вакцинации недостаточно

Для борьбы с коронавирусом одной вакцинации недостаточно. Людям следует вести себя осторожно и помнить о постоянной угрозе инфицирования, заявил специальный посланник Всемирной организации здравоохранения по борьбе с пандемией COVID-19 Дэвид Набарро, пишет Sky News.

Гражданам придется адаптировать свой образ жизни под современные реалии, учитывая присутствие инфекции, и стараться постоянно минимизировать контакты с другими, чтобы избежать заражения и предотвратить распространение вируса.

"Мы знаем, что вирус постоянно меняется, а это означает, что хотя вакцинация является удивительным активом, этого будет недостаточно... Нам придется продолжать вести себя так, как будто вирус является постоянной угрозой", - заявил Набарро.

Эксперт ВОЗ добавил, что коронавирус по-прежнему все еще является "весьма опасным". "Людям необходимо упорядочить свою жизнь, чтобы свести к минимуму количество контактов с другими, носить маски ", - резюмировал специалист.