Байден: США не ищут конфликта с Россией, но...

США не ищут конфликта с Россией, так как две страны разделяют общую ответственность и находятся в стабильных отношениях, заявил президент США Джо Байден, отметив при этом, что США будут отвечать на вредоносные действия со стороны России.

«Мы не ищем конфликта с Россией. У нас стабильные, предсказуемые отношения. Две наши страны разделяют значительную ответственность, и в ее рамках нужно обеспечить стратегическую стабильность и договоренности в области контроля за вооружениями. Я серьезно отношусь к этой ответственности, но я ясно даю знать: США твердо и незамедлительно ответят, если правительство России будет замешано в вредоносных действиях»,— сказал Байден, выступая перед американским контингентом в Великобритании, его цитирует «Коммерсант».

США, по словам Байдена, уже показывали и будут показывать, что «нарушение суверенитета демократий в США, Европе и где бы то ни было» будут влечь за собой ответственность.