«Юнона» пролетела мимо спутника Ганимед в понедельник. Последний раз космический аппарат подходил так близко к спутнику в 2000 году. Во вторник НАСА опубликовало первые фотографии «Юноны», на которых были показаны кратеры Ганимеда и длинные узкие объекты, возможно, связанные с тектоническими разломами.

Космический аппарат НАСА «Юнона» впервые за два десятилетия показал крупным планом самый большой спутник Юпитера. Об этом пишет The Guardian.

Ганимед — один из 79 известных спутников вокруг Юпитера, газового гиганта. Итальянский астроном Галилео Галилей открыл Ганимед в 1610 году вместе с тремя следующими по величине спутниками Юпитера.

Ганимед интересен учёным по многим причинам, самой интригующей из которых может стать поиск биологической жизни в подповерхностном океане под ледовым щитом спутника. При этом Ганимед больше таких планет Солнечной системы, как Меркурий и Плутон.

Пролетая над Ганимедом со скоростью 19 км/с «Юнона» сделала не только чёрно-белые фотографии, но также серию цветных снимков, которые NASA обещает опубликовать позже.