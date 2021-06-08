Аппарат NASA впервые за 20 лет снял крупнейший спутник Юпитера фото
Космический аппарат НАСА «Юнона» впервые за два десятилетия показал крупным планом самый большой спутник Юпитера. Об этом пишет The Guardian.
«Юнона» пролетела мимо спутника Ганимед в понедельник. Последний раз космический аппарат подходил так близко к спутнику в 2000 году. Во вторник НАСА опубликовало первые фотографии «Юноны», на которых были показаны кратеры Ганимеда и длинные узкие объекты, возможно, связанные с тектоническими разломами.
Ганимед — один из 79 известных спутников вокруг Юпитера, газового гиганта. Итальянский астроном Галилео Галилей открыл Ганимед в 1610 году вместе с тремя следующими по величине спутниками Юпитера.
Ганимед интересен учёным по многим причинам, самой интригующей из которых может стать поиск биологической жизни в подповерхностном океане под ледовым щитом спутника. При этом Ганимед больше таких планет Солнечной системы, как Меркурий и Плутон.
Пролетая над Ганимедом со скоростью 19 км/с «Юнона» сделала не только чёрно-белые фотографии, но также серию цветных снимков, которые NASA обещает опубликовать позже.