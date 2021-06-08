Президенту Албании объявили импичмент и отстранили должности

За импичмент проголосовали 104 члена парламента, против - только семь. Еще трое воздержались. Теперь в течение трех месяцев решение о его отстранении от должности должен одобрить Конституционный суд Албании.

Парламент Албании в среду объявил импичмент президенту страны Илиру Мете за нарушение Конституции и отстранил его от занимаемой должности, сообщает Associated Press.

Голосование состоялось после того, как парламентское расследование выявило, что Мета нарушил Конституцию "предвзятым подходом" к правящей Социалистической партии во время парламентской избирательной кампании в апреле этого года.у партию, в провоцировании нестабильности и насилия в стране, а также в сближении с оппозицией.

Сам Мета раскритиковал расследование и процесс импичмента, назвав их незаконными.

Президент в Албании выполняет, главным образом, церемониальные функции, но обладает некоторым полномочиями в судебной власти и в военной сфере.