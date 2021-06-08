Известный врач развеял миф о смертельной опасности «черной плесени»

Телеведущий и врач Евгений Комаровский в своем видео на YouTube-канале опроверг миф о смертельной опасности «черной плесени», а также рассказал, в каких случаях возможно заражение мукормикозом — заболеванием, которое она вызывает.

По его словам, человек может заразиться только при определенном сочетании разных факторов. Речь идет о нарушении работы иммунной системы, сахарном диабете второго типа, неправильном лечении стероидами, высоком содержании железа в крови, пояснил доктор.

Для предотвращения заражения мукормикозом необходимо достаточно следить за состоянием здоровья, чтобы не допускать перечисленных состояний, а также не контактировать напрямую с почвой, отметил Комаровский.

По его словам, при работе с землей нужно пользоваться такими средствами защиты как костюмы, респираторы и перчатки.

Специалист также отверг слух о том, что мукормикоз стремительно распространяется по миру. Он объяснил, что число заразившихся в Индии увеличилось на фоне коронавируса, дефицита белка и избытка железа у жителей страны.