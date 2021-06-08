Когда грянет гром и последует гневный запрос из Москвы на азербайджанцев еще раз о наболевшем
В ряде российских СМИ разгоняется пропагандистская кампания о том, что «с начала Второй Карабахской войны в азербайджанской диаспоре идёт волна националистического угара», которая якобы угрожает России.
Утверждается, что эта волна «выплеснулась на улицы российских городов в виде тысяч сигналящих машин с флагами Азербайджана, в русскоязычный интернет в виде миллионов постов и комментов, разжигающих национальную рознь и призывающих к расправе как над армянами, так и над русскими».
А объясняется все тем, что «азербайджанцы самая влиятельная и многочисленная диаспора практически в любом регионе РФ… занимаются наиболее коррупционноемким делом. Неудивительно, что глава азербайджанского землячества влиятельный человек в любом российском регионе, иногда даже более влиятельный, чем местный губернатор».
И делается далеко идущий вывод о том, что «азербайджанский вопрос в России не спонтанный, это системная проблема, которая не решается за счёт точечных вмешательств Центрального аппарата СК и Генпрокуратуры».
Вот такой нехитрый шаблон вдалбливается в голову российского обывателя с подачи проармянских российских пропагандистов. Шаблон откровенно лживый, глубоко корыстный – но способный спровоцировать часть общества выступить против «злобной азербайджанской диаспоры». Что принесет инициаторам этой кампании политические и экономические дивиденды.
Впрочем, о конечных целях и дивидендах чуть позже. А пока совершенно необходимо вкратце остановиться на внутренних механизмах того, чем же на самом деле является такое сложное явление как диаспора и каковы законы ее функционирования. Ведь у населения под давлением пропаганды складывается впечатление, что диаспора – это такие «триста спартанцев», которые чуть что, так сразу хватаются за ножи, травматы или куски арматуры.
Прежде всего, и это самое главное, диаспора — это в первую очередь не про неких хулиганов или отморозков, «потерявших берега». Это про серьезный бизнес, у которого есть свои не менее серьезные финансовые интересы в конкретном российском регионе.
Уже из одного этого ясно, что любые конфликты с «местными» диаспоре невыгоден, потому как за ними следуют проверки правоохранителей, перетряска всех связей, а то и вовсе закрытие доходных точек, поскольку нарушения можно найти у любого, было бы желание.
Во-вторых, как и любой бизнес, бизнес диаспоры требует выстраивание отношений с властями на территории присутствия. И крайней наивностью было бы полагать, что здесь все решается заносом «конвертов» в нужные кабинеты местных или региональных администраций. Это тоже имеет место быть, чего уж скрывать, но помимо этого существует еще и система негласных договоренностей.
Поскольку, когда грянет гром и последует гневный запрос из Москвы – чиновникам нужно будет как-то оправдываться, и ссылки на «барашка в бумажке» здесь совершенно не помогут. И это еще одна причина, почему диаспора стремится всеми путям избежать конфликтов – слишком уж дорого могут они обойтись.
Уже этих двух причин вполне достаточно для того, чтобы понять: шаблон, который вдалбливают пропагандисты, стремящиеся разыграть националистическую карту – с реальным миром имеет, мягко говоря, мало общего.
Не существует в России никакого «азербайджанского» или иного «…ского» вопроса, не существует какой-то «системной проблемы». Какой конфликт мы бы не взяли – везде за ним торчат непрофессионализм правоохранителей, трусость и недобросовестность чиновников, а в случае с трагедией Векила Абдуллаева – еще и провокационная деятельность националистических кругов и их покровителей, направленная на раздувание конфликта и очернение всей азербайджанской диаспоры в России.
И вот теперь самое время поговорить о дивидендах, на которые рассчитывают инициаторы этой пропагандистской кампании. В преддверии предстоящих выборов каждому из кандидатов хотелось бы набрать очки в качестве «защитников русского народа». Это очевидно, но на этом, к сожалению, их цели не исчерпываются.
Азербайджанская диаспора в Новосибирске – это мощный экономический конгломерат, включающий в себя и высокодоходные предприятия, и торговые точки, а также не менее высокодоходную недвижимость. И ничуть не сомневаюсь, что есть люди, которые о этого финансового «пирога» хотели бы отщипнуть. Хорошо отщипнуть. Именно им и выгодно раздувание истерии по поводу «злобной и преступной» азербайджанской диаспоры. Грустно, но такова жизнь: где кровь и скандал – там обязательно в подоплеке лежат деньги…