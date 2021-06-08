Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 08:32

В ряде российских СМИ разгоняется пропагандистская кампания о том, что «с начала Второй Карабахской войны в азербайджанской диаспоре идёт волна националистического угара», которая якобы угрожает России. Утверждается, что эта волна «выплеснулась на улицы российских городов в виде тысяч сигналящих машин с флагами Азербайджана, в русскоязычный интернет в виде миллионов постов и комментов, разжигающих национальную рознь и призывающих к расправе как над армянами, так и над русскими». А объясняется все тем, что «азербайджанцы самая влиятельная и многочисленная диаспора практически в любом регионе РФ… занимаются наиболее коррупционноемким делом. Неудивительно, что глава азербайджанского землячества влиятельный человек в любом российском регионе, иногда даже более влиятельный, чем местный губернатор».

И делается далеко идущий вывод о том, что «азербайджанский вопрос в России не спонтанный, это системная проблема, которая не решается за счёт точечных вмешательств Центрального аппарата СК и Генпрокуратуры». Вот такой нехитрый шаблон вдалбливается в голову российского обывателя с подачи проармянских российских пропагандистов. Шаблон откровенно лживый, глубоко корыстный – но способный спровоцировать часть общества выступить против «злобной азербайджанской диаспоры». Что принесет инициаторам этой кампании политические и экономические дивиденды. Впрочем, о конечных целях и дивидендах чуть позже. А пока совершенно необходимо вкратце остановиться на внутренних механизмах того, чем же на самом деле является такое сложное явление как диаспора и каковы законы ее функционирования. Ведь у населения под давлением пропаганды складывается впечатление, что диаспора – это такие «триста спартанцев», которые чуть что, так сразу хватаются за ножи, травматы или куски арматуры. Прежде всего, и это самое главное, диаспора — это в первую очередь не про неких хулиганов или отморозков, «потерявших берега». Это про серьезный бизнес, у которого есть свои не менее серьезные финансовые интересы в конкретном российском регионе. Уже из одного этого ясно, что любые конфликты с «местными» диаспоре невыгоден, потому как за ними следуют проверки правоохранителей, перетряска всех связей, а то и вовсе закрытие доходных точек, поскольку нарушения можно найти у любого, было бы желание. Во-вторых, как и любой бизнес, бизнес диаспоры требует выстраивание отношений с властями на территории присутствия. И крайней наивностью было бы полагать, что здесь все решается заносом «конвертов» в нужные кабинеты местных или региональных администраций. Это тоже имеет место быть, чего уж скрывать, но помимо этого существует еще и система негласных договоренностей. Поскольку, когда грянет гром и последует гневный запрос из Москвы – чиновникам нужно будет как-то оправдываться, и ссылки на «барашка в бумажке» здесь совершенно не помогут. И это еще одна причина, почему диаспора стремится всеми путям избежать конфликтов – слишком уж дорого могут они обойтись.