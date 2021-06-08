Названо идеальное время для кофе

Врач-диетолог, руководитель российской "Клиники Маргариты Королевой" Маргарита Королева объяснила в интервью радио Sputnik, почему нельзя пить кофе непосредственно перед едой или сразу после нее.

Начинать день с чашечки кофе за завтраком — это не самая здоровая привычка, так как бодрящий напиток мешает усвоению полезных веществ, которые поступают в организм с пищей, объяснила врач.

"Своим пациентам я не рекомендую кофе натощак или сразу после приема пищи. Кофе нарушает процесс усвоения таких минералов, как железо, цинк, магний и кальций. Эти минералы — основополагающие как для женского, так и мужского здоровья", — отметила Королева.

По ее словам, для кофе идеально подходит время между основными приемами пищи. В таком случае и все полезные свойства кофе будут работать, и минеральный баланс в организме не будет нарушен, пояснила диетолог.

"Кофе лучше использовать между приемами пищи в качестве некоего ритуала. Это должно происходить как минимум в получасе до еды или как минимум спустя час после еды", — заключила Королева.