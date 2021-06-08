В Губе мужчина убил отца

9 июня в прокуратуру Губинского района поступила информация об умышленном убийстве жителя села Софикенд Садыга Рамазанова. Об этом haqqin.az сообщили в прокуратуре района.

Было установлено, что сын потерпевшего Раван Рамазанов умышленно убил своего отца, нанеся ему удары топором в область грудной клетки и головы во время ссоры во дворе дома.

По данному факту в Губинской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР. Р.Рамазанов задержан в качестве подозреваемого и привлечен к следствию.

Расследование продолжается.