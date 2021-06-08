Цена азербайджанской нефти превысила $73

Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений «Азери – Чираг – Гюнешли» (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста девятого июня составила 73,17 доллара за баррель, что на 0,52 доллара больше предыдущего показателя, сообщает Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена на Azeri Light составила 72,54 доллара за баррель, что на 0,52 доллара больше предыдущего показателя.

Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Цена на URALS с отгрузкой из порта составила 69,2 доллара за баррель, увеличившись относительно предыдущего показателя на 0,46 доллара.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, девятого июня составила 71,39 доллара, что на 0,47 доллара больше предыдущего показателя.