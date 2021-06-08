Азербайджан добился своего: Нобелю Арустамяну запрещен въезд на Евро-2020 в Баку

Между тем, как удалось узнать haqqin.az из собственных источников, Арустамян получил аккредитацию с условием, что ему запрещено посещение матчей в Баку, где пройдут четыре игры. По большому счету именно этого и добивался Азербайджан, блокируя аккредитацию Арустамяна, неоднократно нарушавшего законы нашей страны, посещая оккупированные, а ныне освобожденные территории без разрешения Азербайджана. У бакинского Оргкомитета не было цели лишить комментатора российского ТВ возможности работать в других 10 городах, где пройдет Евро-2020.

В чем еще могла быть причина запрета со стороны Баку? Можем предположить, что наша страна, помимо нежелания принимать у себя человека, нарушившего ее законы, попросту решила обезопасить себя от возможной провокации со стороны Арустамяна. Армянская сторона могла подначить известного комментатора взять и поехать в Баку. Естественно, в бакинском аэропорту Нобеля остановили бы, не пропустив в страну, в том числе и из соображений его собственной же безопасности. И это вызвало бы серьезную шумиху и давление со стороны УЕФА, так как у Арустамяна была бы аккредитация и допуск во все города Евро-2020. Теперь же такой возможности у армянского комментатора «Матч ТВ» не будет.

Нобель – друг Генриха Мхитаряна. В 2019 году Мхитарян, будучи игроком «Арсенала», устроил настоящую провокацию против Азербайджана. Изначально зная, что он не поедет в Баку на финал Лиги Европы, Мхитарян при помощи лондонского клуба поднял хай на весь мир о том, что якобы Азербайджан лишает его возможности сыграть в финале еврокубка. Когда же наша страна предоставила армянскому футболисту все возможные гарантии безопасности, он, как и ожидалось, заявил о решении в Баку не ехать. Хотя на самом деле прекрасно знал об этом заранее. Просто провокатор Генрих решил сыграть на этой теме, чтобы опорочить Азербайджан как организатора финала. Так почему же этого не мог сделать его друг Нобель?