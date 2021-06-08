Названо место встречи Путина и Байдена в Женеве

Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден 16 июня встретятся в Женеве на вилле «Ла Гранж», сообщила официальный представитель МИД Швейцарии. «Встреча пройдет на вилле «Ла Гранж» в Женеве 16 июня», – отметила она, передает ТАСС.

Позже в Кремле подтвердили, что переговоры президента России и его американского коллеги пройдут 16 июня на женевской вилле Ла Гранж, передает РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков не исключил, что послы России и США Анатолий Антонов и Джон Салливан примут участие во встрече Путина и Байдена, однако, по его словам, окончательных решений по этому вопросу пока нет.