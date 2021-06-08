25 участников войны обеспечены высокотехнологичными протезами

Меры социальной поддержки в поствоенный период охватили уже более 23 тысяч человек, в том числе членов семей шехидов, ветеранов Отечественной войны и их близких. Одной из таких мер является обеспечение наших ветеранов, раненных в Отечественной войне, реабилитационными средствами. 25 ветеранов уже обеспечены высокотехнологичными протезами, завершается процесс обеспечения еще 50 ветеранов протезами.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, об этом заявил министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев на заседании коллегии министерства.

Министр отметил, что ведутся работы по обеспечению протезами последнего поколения наших ветеранов, которым ампутировали верхние конечности. Также были приглашены специалисты российского представительства исландской компании ÖSSUR, ими уже проведены соответствующие замеры 32 наших ветеранов из этой категории. В ближайшее время они также будут обеспечены высокотехнологичными протезами. Продолжается также работа по оценке инвалидности ветеранов Отечественной войны на основании справок, представленных военно-врачебными комиссиями. Более 600 ветеранам, получившим свидетельство, назначена инвалидность и социальные выплаты. Также в реабилитационных центрах ведется работа по обеспечению ветеранов социально-психологической поддержкой и реабилитационными услугами.

С.Бабаев отметил, что в этом году 205 инвалидам войны были предоставлены кресла с электродвигателем, в целом за 5 месяцев текущего года до 5 тысяч инвалидов были обеспечены 18 тысячами средств реабилитации.

Министр также отметил, что особое значение придается использованию возможностей современных технологий и цифровизации в деле интеграции инвалидов в общество, обеспечения их занятости, привлечения к рынку труда и предпринимательской деятельности.

На заседании были обсуждены работы по созданию Национальной обсерваторией системы обследований для принятия эффективных управленческих решений в сфере занятости и социальной защиты населения, а также деятельность Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации за прошедший период текущего года.