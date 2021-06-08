Фармацевтический завод «Р-Фарм» в Азербайджане впервые получил сертификат GMP

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Фармацевтический комплекс группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане успешно прошел сертификационный аудит Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения республики и подтвердил свое соответствие принципам и правилам надлежащей производственной практики, в том числе тем, которые распространены на территории Европейского Союза (GMP EU). Таким образом, завод стал первым и единственным фармпредприятием в Азербайджане, получившим сертификат GMP (Good Manufacturing Practice).

В ходе аудита были проинспектированы административные подразделения, заводские лаборатории и производственные площади. Завод получит сертификат сроком на три года, охватывающий вторичную упаковку и выпускающий контроль качества готового продукта. В рамках международных стандартов GMP к производителям фармацевтических препаратов предъявляются жесткие требования: высокое качество исходного материала, использование современных технологий переработки, наличие хорошо спланированных зданий и передового оборудования, высокая квалификация занятого на производстве персонала. В Европейском Союзе GMP является обязательным для следования стандартом, выполнение требований которого учитывается при сертификации фармацевтических производств. С января 2018 года стандарты GMP стали обязательными и для азербайджанского фармацевтического рынка. В Азербайджане GMP стандарты гармонизированы со стандартами, действующими на территории Европейского Союза.