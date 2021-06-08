Фармацевтический завод «Р-Фарм» в Азербайджане впервые получил сертификат GMP
Фармацевтический комплекс группы компаний «Р-Фарм» в Азербайджане успешно прошел сертификационный аудит Центра аналитической экспертизы Министерства здравоохранения республики и подтвердил свое соответствие принципам и правилам надлежащей производственной практики, в том числе тем, которые распространены на территории Европейского Союза (GMP EU).
Таким образом, завод стал первым и единственным фармпредприятием в Азербайджане, получившим сертификат GMP (Good Manufacturing Practice).
В ходе аудита были проинспектированы административные подразделения, заводские лаборатории и производственные площади. Завод получит сертификат сроком на три года, охватывающий вторичную упаковку и выпускающий контроль качества готового продукта.
В рамках международных стандартов GMP к производителям фармацевтических препаратов предъявляются жесткие требования: высокое качество исходного материала, использование современных технологий переработки, наличие хорошо спланированных зданий и передового оборудования, высокая квалификация занятого на производстве персонала.
В Европейском Союзе GMP является обязательным для следования стандартом, выполнение требований которого учитывается при сертификации фармацевтических производств. С января 2018 года стандарты GMP стали обязательными и для азербайджанского фармацевтического рынка. В Азербайджане GMP стандарты гармонизированы со стандартами, действующими на территории Европейского Союза.
Напомним, 9 декабря 2019 года в Пираллахинском промышленном парке при поддержке Азербайджанской инвестиционной компании и Министерства экономики Азербайджана состоялась торжественная церемония запуска производственного комплекса группы компаний «Р-Фарм».
Фармацевтический комплекс «Р-Фарм» в Баку - одна из самых современных производственных площадок на территории СНГ. Площадь производственного участка, оснащенного высокотехнологичным оборудованием, составляет 4,6 га.
На площадке «Р-Фарм» в Баку будут производиться лекарства для терапии ряда социально значимых заболеваний: онкологических, кардиологических, эндокринных, гематологических, антибактериальных, вирусных и прочих. Также доступ к передовой терапии получат пациенты, страдающие от гепатита С, сахарного диабета, туберкулеза, в том числе его агрессивных устойчивых форм.