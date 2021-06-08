Ульвия Худиева, собкор 11:53

С наступлением лета резко возросла потребность в воде. Продажа бутилированной воды давно превратилась в масштабный и прибыльный бизнес. Сегодня в любом маркете имеется широкий ассортимент минеральной воды и других прохладительных напитков. Но в каких условиях производятся эти напитки? Есть ли какая-нибудь гарантия качества? Корреспонденты haqqin.az задались целью найти ответы на эти вопросы и отправились завод ООО Gədəbəy Mineral Suları, являющийся одним из лидеров рынка по производству качественной воды. Природная вода из родников Территория Гедабекского района известна своей непревзойденной природой, чистым воздухом и многочисленными родниками. Источником воды для ООО Gədəbəy Mineral Suları, являющегося производителем таких марок минеральных вод, как «Гедабек» и «Славянка», является родник Новлу, расположенный вблизи села Славянка. В 2010 году в селе Зехмет был сдан в эксплутацию современный завод по производству прохладительных напитков. В 2014 году начала работать лимонадная фабрика. В настоящее время ООО Gədəbəy Mineral Suları производит несколько известных марок газированной и негазированной минеральной воды, а также лимонада.

Работа в период пандемии… На заводе работают 50 человек, абсолютное большинство которых - местные жители. Компания не приостановила работу даже в дни самого жесткого карантина. Благодаря регулярной дезинфекции и обследованию сотрудников производственный процесс удалось сохранить. Получают воду из восьми родников Один из учредителей компании и начальник производства Надир Ибрагимов рассказывает, что на завод поступает вода из восьми родников. Четыре из них расположены за близлежащей горой на высоте 1 500 метров. «За горой расположен родник Джеир. А основным родником является Новлу, который был благоустроен еще немцами в 1827 году. Все родники обнесены забором, на котором установлены камеры наблюдения. Что касается труб, то они зарыты в землю на глубину в один метр», - рассказывает он.

По словам Ибрагимова, в настоящее время производственная мощность предприятия составляет 250 тысяч литров в день. Но в ближайшее время руководство завода намерено увеличить его производственную мощность, и поэтому сейчас идет работа по поиску дополнительных родников. У завода два производственных предприятия. В одном из них производится лимонад нескольких видов: дюшес, тархун, фейхоа и лимон. Из-за повышенного спроса в ближайшее время в производство будут добавлены еще два вида лимонада. От родника до бутылки Вода из восьми родников поступает на предприятие посредством двух труб. Температура воды в трубах составляет 11 градусов и на конечном процессе повышается до 14 градусов. Надир Ибрагимов отмечает, что поступающая вода хранится в специальном резервуаре, покрытом изоляционной мембраной. Вместимость резервуара составляет 700 тонн. Современная наука давно доказала, что у воды есть свойство памяти. Примечательно, что вблизи резервуара без остановки читают суры из Корана. Таким образом оказывается влияние на «память» воды, благодаря чему она становится более чистой и полезной для организма человека. Что касается процесса очистки воды, то с этим справляются фильтры, установленные вблизи родника и резервуара. Некоторые фильтры очищаются раз в неделю, а некоторые - раз в месяц. Кроме того, некоторые фильтры имеют функцию самоочистки. Также периодически очищаются трубы и резервуар.

Директор предприятия отмечает, что если вода по каким-то причинам застаивается, то она портится. Поэтому при возникновении подобных случаев вода сливается из резервуара, и он снова заполняется. Таким образом, от родника до бутылки вода проходит несколько этапов очистки. Проверка до упаковки Перед тем как разлить воду по бутылкам, ее проверяют в лаборатории предприятия. Директор лаборатории Шахмурад Гулиев говорит, что каждый час проводится физический и химический анализ воды. А раз в неделю проводится микробиологический анализ. Кроме того, в специальном резервуаре хранятся образцы воды, которую набирают каждый день. Начальник отдела за качеством Селим Кара рассказывает о производстве лимонада. По его словам, при производстве используется только природный сахар, а тара моется и заполняется напитками без участия человека.