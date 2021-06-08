Полиция в Ереване задержала сторонников Кочаряна
Специальные силы полиции Армении в четверг утром начали задержания порядка 10 представителей молодежной организации партии "Дашнакцутюн", которая входит в предвыборный блок бывшего президента Роберта Кочаряна "Армения".
ТАСС со ссылкой на армянские СМИ сообщает, что молодые активисты устроили акцию протеста против и.о. премьер-министра Никола Пашиняна.
"Мы хотели представить все предательства Никола Пашиняна во время военных действий в Нагорном Карабахе. То что случилось потом, является абсурдом. Мы мирно протестовали, но полиция начала задержания наших парней, товарищей. Эти парни во время войны воевали за родину", - возмущается одна из представителей блока, кандидат в депутаты Кристина Варданян.