Джен Псаки: Встреча Эрдогана и Байдена - шанс для очной дипломатии

Встреча президентов США и Турции Джо Байдена и Реджепа Тайипа Эрдогана 14 июня в Брюсселе является «возможностью для очной дипломатии». Об этом сообщила журналистам официальный представитель Белого дома Джен Псаки, передает «Анадолу».

По ее словам, встреча с турецким лидером является приоритетным пунктом первой программы зарубежных визитов Байдена. «Для США отношения с Турцией – это отношения с партнером по НАТО, они содержат как сферы и возможности для продолжения конструктивного сотрудничества, так и серьезные разногласия», - отметила Псаки.

Представитель Белого дома указала на то, что Байден считает приоритетными двусторонние переговоры во время своей первой зарубежной поездки.

Комментируя повестку встречи, Псаки выразила уверенность в том, что будут обсуждены вопросы региональной безопасности, влияющие на мировое сообщество, а также СOVID-19 и экономика, и добавила, что более подробной информацией она будет располагать по мере приближения даты встречи.