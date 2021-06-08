Еще один армянский шахматист сбежал в США
Армянский гроссмейстер, уроженец Баку Владимир Акопян отныне будет выступать под флагом США, сообщает haqqin.az со ссылкой на «Спутник-Армения».
В рейтинге ФИДЕ Акопян уже представлен как американский шахматист и занимает 12-е место среди гроссмейстеров США.
Как известно, ранее с заявлением о переезде из Армении в Америку выступил сильнейший гроссмейстер страны Левон Аронян. Но официально он пока не сменил спортивное гражданство.
Свое решение шахматист объяснил пренебрежительным отношением и прерванной поддержкой шахматистам со стороны государства в период правления Никола Пашиняна.
Интересно, что Америка стала настоящим прибежищем для армянских шахматистов. В Топ-100 шахматного сообщества США входят также Самвел Севян, Варужан Акопян и Меликсет Хачиян.