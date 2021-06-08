Туда, где исчезает закон и порядок, приходят армянские нацики

Айдын Керимов, автор haqqin.az 12:39

Во французском городе Сент-Этьен трое армян в возрасте 28, 32 и 63 лет убили 26-летнего выходца из Гамбии Юсуфа Йорка четырьмя ножевыми ударами. Инцидент произошел на глазах у местных жителей.

Йорк умер через несколько часов на операционном столе в больнице. Он был отцом двухмесячной девочки. В знак протеста на улицы Парижа и Сент-Этьена вышли гамбийцы с требованием наказания виновных в убийстве. Что ж, никто и не сомневался в таком поведении французских армян. Расовая нетерпимость и ксенофобия давно уже стали отличительной чертой представителей этой нации. Проиграв свою главную войну и свое будущее, они теперь, где могут, отыгрываются на слабых, безоружных и беззащитных, пуская в ход ножи и биты. Боюсь оказаться пророком – но что-то подсказывает, что этот случай не последний. Двуличие и двойные стандарты давно стали неотъемлемой частью «армянского активиста», вступающегося за «честь и достоинство нации». Поскольку, по их глубокому убеждению, честь может быть только у них, а о нации можно говорить только тогда, когда нация – армянская. Все остальное и все остальные для них – биомусор, единственная задача которых – восхищаться «древнейшей нацией», пресмыкаться перед ней или обслуживать ее интересы.

Они действительно подтвердили статус «древнейших» - поскольку при любом конфликте сразу хватаются за оружие, как питекантроп за дубинку. С ними нельзя договариваться, нельзя демонстрировать слабину – поскольку от этого они еще больше звереют и начинают толпой атаковать. Дикая, пещерная логика – но другой у них нет и не предвидится. Зря, ох, зря Эммануэль Макрон не усвоил урок, который преподал миру в отношении Армении Азербайджан: сила, жесткость и натиск. Наивный и недалекий президент Франции считает, что, если он будет и дальше лить мед в армянские уши, выступать в их защиту и всячески подчеркивать необходимость особого к ним отношения, они ответят ему благодарностью. Полная глупость – придя в восторг от его заявлений, армяне только больше уверовали в свою исключительность и вседозволенность. Результатом и стал инцидент в Сент-Этьене. Во Франции сейчас с законом и порядком сложно, куда ни кинься – на улицах начинают резвиться армянские нацики с ножами. Сегодня их жертвой стал выходец из Гамбии – чья очередь наступит завтра? Французов, которые уже доведены до того, что раздают пощечины своему президенту прямо на улице?