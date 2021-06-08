МЧС обратилось к населению в связи с началом пляжного сезона видео
Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с мерами безопасности во время пляжного сезона.
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, для комфортного отдыха на пляже важно соблюдение ряда правил безопасности.
Для защиты от коронавируса:
- на пляже расстояние между людьми (за исключением членов семей) должно быть не менее 2 м, минимальное расстояние между зонтами – 4 м!
- в закрытых помещениях использование медицинских масок обязательно, а на открытой территории и там, где нет контакта с водой, следует по возможности пользоваться медицинскими масками!
- при наличии температуры, сухого кашля и других признаков, присущих инфицированию COVID-19, следует немедленно обращаться в медпункт!
Также запрещается:
- купание в непредусмотренных местах!
- заплывать за пределы обозначенных границ зоны купания!
- купание в ветреную погоду!
- ночевка на пляже!
- посещать пляж в состоянии алкогольного опьянения!
- делать грубые движения в воде!
- ловить рыбу на пляже!
- использовать лодку и катера в пляжной зоне, кроме спасательной техники!
Запомните:
- На пляже дети не должны оставаться без присмотра, необходимо неукоснительно выполнять инструкции на предупреждающих знаках и табличках, призывы и
требования спасателей!
- Опасно постоянно находиться под палящим солнцем, заходить в воду в темное время суток!
Помните: Равнодушие к правилам создает угрозу жизни!