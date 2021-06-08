Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС) распространило информацию в связи с мерами безопасности во время пляжного сезона.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МЧС, для комфортного отдыха на пляже важно соблюдение ряда правил безопасности.

Для защиты от коронавируса:

- на пляже расстояние между людьми (за исключением членов семей) должно быть не менее 2 м, минимальное расстояние между зонтами – 4 м!

- в закрытых помещениях использование медицинских масок обязательно, а на открытой территории и там, где нет контакта с водой, следует по возможности пользоваться медицинскими масками!

- при наличии температуры, сухого кашля и других признаков, присущих инфицированию COVID-19, следует немедленно обращаться в медпункт!

Также запрещается:

- купание в непредусмотренных местах!

- заплывать за пределы обозначенных границ зоны купания!

- купание в ветреную погоду!

- ночевка на пляже!

- посещать пляж в состоянии алкогольного опьянения!

- делать грубые движения в воде!

- ловить рыбу на пляже!

- использовать лодку и катера в пляжной зоне, кроме спасательной техники!

Запомните:

- На пляже дети не должны оставаться без присмотра, необходимо неукоснительно выполнять инструкции на предупреждающих знаках и табличках, призывы и

требования спасателей!

- Опасно постоянно находиться под палящим солнцем, заходить в воду в темное время суток!

Помните: Равнодушие к правилам создает угрозу жизни!