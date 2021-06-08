Еще 11 699 случаев заражения коронавирусом выявлено в России за минувшие сутки, сообщает оперштаб. Впервые с начала марта суточный прирост новых заболевших в России сразу превысил 11,6 тыс. случаев, до этого аналогичные значения фиксировались в конце февраля - начале марта, передает Интерфакс.

За минувшие сутки в России умерли от болезни 383 человека. Общее число жертв COVID-19 в стране выросло до 125 278. Поправились и выписаны 4,77 млн пациентов, в том числе 10 096 за последние сутки.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 167 949 случаев коронавирусной инфекции.