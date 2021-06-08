Состоялись общественные слушания по эксплуатации второй фазы золотоносного месторождения «Човдар»
В рамках работ по технико-экономическому обоснованию эксплуатации сульфидных руд Човдарского золотоносного месторождения, выполняемых известной международной консалтинговой компанией MICON International, завершена подготовка документа Оценки экологического и социального воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Так, состоялись общественные слушания, проведенные под наблюдением международных экспертов со стороны специализирующейся в изменениях окружающей среды исследовательской, консалтинговой и инжиниринговой компании ООО İQLİM LTD. В общественных слушаниях приняли участие частные лица, представители институтов гражданского общества и научных организаций.
На мероприятии, организованном в соответствии с законодательством об участии общественности, была дана информация о проведенном подробном экологическом мониторинге и исследованиях на территориях, планируемых к эксплуатации, и прилегающих районах.
Управление всеми видами отходов в соответствии с требованиями законодательства, изоляция хранилища породы от окружающей среды, предотвращение образования кислых вод, перенаправление технической воды на повторное использование с целью эффективного пользования водными ресурсами и другие конкретные меры нашли отражение в документе.
На встрече было отмечено, что данный документ разработан участниками в соответствии с существующими требованиями горнодобывающей отрасли. Кроме того, эксперты внесли ряд предложений по экологическому мониторингу и мерам природопользования. Высказанные в ходе обсуждения предложения были отмечены для рассмотрения и включения в документ.
Отметим, что общий объем экономически рентабельного к извлечению золота на момент начала эксплуатации месторождения «Човдар» со стороны ЗАО AzerGold составлял 179 тыс. унций. В результате проведенных за последние годы геологических исследований и оптимизационных работ объем золота, рентабельного к извлечению из руд месторождения, был увеличен до 527 тыс. унций. По сей день с месторождения было добыто и продано на мировой бирже 254 тыс. унций золота.
Начало разработки сульфидных руд месторождения методом углеродного выщелачивания в рамках второй фазы проекта планируется на 2022 год. Разработка второй фазы проекта привлечет в экономику страны сотни миллионов манатов. Реализация проекта способствует дополнительному развитию ненефтяного сектора, созданию новых рабочих мест, а также внесет вклад в социально-экономическое развитие региона.