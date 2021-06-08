Автобус маршрута X-1 будет отправляться на Бакинский олимпийский стадион от кинотеатра «Севиндж» у станции метро «Кара Караев», а X-2 - от парка Самеда Вургуна в районе станции метро «28 Мая» (улица Диляры Алиевой).

Болельщиков, которые приобрели билеты на матчи, будут доставлять на Бакинский олимпийский стадион и обратно экспресс-автобусы.

Бакинское транспортное агентство (БТА) подготовило план по доставке болельщиков на матчи Евро-2020, которые пройдут в Баку, сообщает пресс-служба БТА.

Автобусы будут отправляться за три часа до начала игры. Доставка болельщиков будет прекращена за полчаса до начала матча. Перевозки бесплатные.

Для доставки зарубежных болельщиков на стадион будут задействованы автобусные маршруты P21 и P22.

Автобус P21 будет отходить от улицы Х.Р. Улутюрка (перед Deniz Mall). Автобус P22 будет курсировать от Терминала общественного транспорта Бакинского олимпийского стадиона до бульвара Белого города и обратно.

Проезд для представителей медиа, прошедших аккредитацию на матчи Евро-2020, и волонтеров будет бесплатным.