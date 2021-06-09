Стартует «Марафон занятости» для поддержки участников войны и семей шехидов

В целях поощрения более активного участия работодателей в обеспечении занятости членов семей шехидов и участников войны, получивших ранения во время Отечественной войны, Министерство труда и социальной защиты населения начинает новую кампанию – «Марафон занятости».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе министерства, об этом на пресс-конференции сказал заместитель министра труда и социальной защиты населения Анар Алиев.

Под руководством президента Ильхама Алиева проводится широкомасштабная работа по обеспечению поддержки во всех сферах членов семей шехидов Отечественной войны и ветеранов, получивших ранения в этой войне. Обеспечение занятости этих граждан также является одним из основных направлений проводимой работы. В поствоенный период была оказана поддержка в трудоустройстве более 6 400 человек, в том числе членов семей шехидов, ветеранов и их близких. Из них 4 944 человека охвачены программой самозанятости, созданы зоны малого бизнеса, около 500 человек обеспечены работой, около 1000 человек - оплачиваемыми общественными работами.

Министерство труда и социальной защиты населения обращается к работодателям и призывает их к более тесному участию в работе в этом направлении на принципах социального партнерства и солидарности.

Работодатели, желающие поддержать трудоустройство членов семей шехидов Отечественной войны и ветеранов, получивших ранения, для информирования об имеющихся или вновь созданных для этой цели вакансиях могут подать заявку, перейдя по ссылке dma.gov.az/layiheler/mesgulluq-marafonu.

На следующем этапе члены семей шехидов и ветераны, получившие ранения в Отечественной войне, зарегистрированные в подсистеме «Занятость» в качестве безработных и ищущих работу, будут обеспечены работой по собранным вакансиям.

Поддержка родственников героев, павших в боях за Родину, и ветеранов, пожертвовавших в этих боях своим здоровьем, в том числе обеспечение их занятости, также является проявлением патриотизма, важным вкладом в политику государства. Министерство призывает каждого работодателя быть активным в этой благородной области.