В Баку похоронили народного артиста Рамиза Азизбейли
На кладбище Гурд гапысы в Баку прошла церемония похорон народного артиста Рамиза Азизбейли. Как сообщает haqqin.az, на похоронах присутствовали родные народного артиста, официальные лица и представители общественности.
Рамиз Азизбейли скончался 9 июня в госпитале модульного типа для больных коронавирусом в поселке Зых.
Рамиз Азизбейли родился 20 июля 1948 года в Баку. На протяжении всей творческой деятельности как актер, режиссер и мастер дубляжа работал в более 100 фильмах и сатирическом киножурнале "Мозалан". Режиссерский дебют состоялся в 1987 году (короткометражный фильм Pirverdinin xoruzu). Его самой яркой режиссерской работой является художественный фильм Bəxt üzüyü ("Обручальное кольцо", 1991) – один из самых любимых и кассовых в истории отечественного кино. Еще один фильм – Yalan ("Ложь"), посвященный первой Карабахской войне.
Рамиз Азизбейли работал завкафедрой режиссуры эстрадного искусства, был руководителем музыкального театра Государственного университета культуры и искусств. Профессор, кавалер ордена "Шохрат", обладатель множества национальных премий.