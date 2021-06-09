В Сумгаите мать и дочь торговали наркотиками видео
Жительниц Сумгаита задержали с крупной партией наркотиков. Как сообщили haqqin.az в пресс-службе МВД, сотрудники Сумгаитского районного управления полиции на основании полученной информации провели оперативные мероприятия.
В результате проведенной сотрудниками полиции операции было обнаружено и изъято из незаконного оборота более двух килограммов наркотиков. Задержаны ранее судимые мать и дочь, занимавшиеся незаконным оборотом наркотиков.
Проводится расследование.