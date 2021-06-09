Армянского коньяка больше не будет

Правительство Армении одобрило на заседании в четверг финансовое соглашение с ЕС, предусматривающее предоставление Еревану 3 миллионов евро в рамках процесса плавного отказа от географического указания "коньяк" для армянской алкогольной продукции, передает РИА Новости.

"Предусмотренная соглашением программа финансируется из бюджета ЕС в рамках Европейского инструмента соседства. Общая стоимость - 3 миллиона евро. Цель финансового соглашения - содействовать плавному и эффективному прекращению использования географического указания "коньяк" для армянской продукции, а также помочь промышленности Армении сохранить свою конкурентоспособность на экспортных рынках", - говорится в постановлении армянского правительства, проект которого представил министр экономики Ваан Керобян.

В Ереване подчеркивают, что проект реализуется в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве с ЕС. Программой предусмотрена разработка нового названия для армянского коньяка и его реклама на внешних рынках.