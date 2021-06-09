Синоптики рассказали о погоде в Азербайджане
Завтра, 11 июня, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, без осадков, порывистый северный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.
Температура воздуха на Апшероне составит ночью 15-20, днем 25-29, в Баку ночью 18-20, днем 27-29 градусов тепла.
Атмосферное давление ниже нормы - 757 мм ртутного столба, относительная влажность ночью 60-70%, днем 40-45%.
Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршаги, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 21-22 тепла, на южных (Тюркан, Говсан, Сахиль, Ших) - 22-23 градуса тепла
Завтра в некоторых северных и западных районах Азербайджана ожидаются грозовые дожди, местами ливневые, град, на остальной территории страны прогнозируется погода без осадков, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 28-33, в горах ночью - 8-13, днем - 14-19 градусов тепла.
Согласно медико-метеорологическому прогнозу, 11 июня на Апшеронском полуострове ожидается умеренное колебание метеорологических факторов, что в основном благоприятно для метеочувствительных людей.