C 10 по 12 июня в Баку Экспо Центре пройдет 14-я Международная сельскохозяйственная выставка Caspian Agro. ОАО Prior Leasing уже во второй раз участвует в этой выставке. Компания предлагает на выставке сельхозтехнику и оборудование, лизинговые услуги и кредитные продукты фермерам и предприятиям аграрного сектора. Компания представлена на выставке четырьмя стендами: сельскохозяйственная техника, животноводческий стенд, услуги лизинга и стенд кредитных продуктов дочерней компании ЗАО Prior Credit НБКО.

Главная цель участия в выставке - представить фермерам новые лизинговые и кредитные продукты, которые стали доступны в результате масштабных реформ, проведенных государством в данном секторе, собрать больше информации о потребностях потенциальных клиентов, наладить обратную связь. Такого рода выставки не только продвигают компанию, но и создают возможности для сближения с клиентами, способствуют налаживанию отношений и общению.

Основная цель компании Prior - сделать услуги и продукты доступными для фермеров, сократить время обслуживания и накладные расходы. С этой целью за последние два года Prior подготовила для обслуживания фермеров 13 выставочных залов и офисов в регионах.

С целью оказания более широкого спектра финансовых услуг, предоставляемых фермерам в регионах, в 2020 году ОАО Prior Leasing учредило небанковскую кредитную организацию ЗАО Prior Сredit и получило лицензию от Центрального банка Азербайджана.

ОАО Prior Leasing учреждено в 2014 году местными предпринимателями. Основным видом деятельности компании является реализация за наличный расчет и в лизинг продукции как местных производителей, так и производителей из стран Европы, США, Китая, Турции и др. ОАО Prior Leasing и ЗАО Prior Сredit BOKT являются уполномоченными кредитными организациями Агентства аграрного кредита и развития.