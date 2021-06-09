Пашинян о победах азербайджанской дипломатии

Н.Пашинян провел экскурс в историю, свидетельствующий об успехах азербайджанской дипломатии на переговорном процессе: "В 2018 году, после нашего прихода к власти, мы унаследовали переговорный процесс по карабахскому урегулированию в тупиковом состоянии. Проблема в том, что посредники Минской группы ОБСЕ (Россия, Франция, США) выражали ту же позицию по карабахскому урегулированию, что и Азербайджан. Но важно зафиксировать, что эта позиция сформировалась не в 2018 году, а намного раньше", - сказал Пашинян в рамках предвыборной агитации в городе Спитак.

В январе 2016 года посредники выдвинули Армении условие отказаться от идеи промежуточного статуса Нагорного Карабаха.

"Вопрос был поставлен следующим образом - были формулы "территории в обмен на статус", "территории в обмен на мир", а с 2016 по 2018 год была сформулирована формула "территории в обмен ни на что". Мы в 2018 году переговорный процесс унаследовали именно по этой формуле. Посредники и международное сообщество, на которых мы надеялись, перед нами поставили задачу вернуть территории", - отметил Пашинян.