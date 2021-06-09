Синоптики предупреждают: ожидается сильный ветер

Национальная служба гидрометеорологии Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана выступила с предупреждением об ожидаемом ухудшении погодных условий.

Согласно сообщению, 11 июня в Баку и на Апшеронском полуострове скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18 метров в секунду. Утром 12 июня в отдельных местах полуострова скорость ветра достигнет 20 метров в секунду.

До 14 июня, в основном в северных и западных районах Азербайджана, сохранится нестабильная погода, местами пройдут грозовые дожди, ливни, град. Скорость западного ветра местами будет достигать 18-23 метров в секунду. Ожидается повышение уровня воды в реках.